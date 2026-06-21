Иран пригрозил США перекрыть поток энергоресурсов.

Советник верховного лидера Ирана Мохбер заявил, что Иран может перекрыть поставки энергоресурсов с Ближнего Востока, если заключенное с США соглашение «останется только на бумаге»

Иран пригрозил США приостановкой поставок ближневосточных энергоресурсов, если Вашингтон не будет соблюдать условия меморандума о взаимопонимании. Соответствующее заявление опубликовал советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер на своей странице в соцсети X, передает rbc.ru

«Американцы лучше разбираются в экономике и соотношении затрат и выгод. Если соглашение останется только на бумаге, поставки энергоресурсов с Ближнего Востока также прекратятся», — написал он.

По словам Мохбера, иранские переговорщики «не успокоятся, пока не добьются полного выполнения обязательств и соблюдения прав страны».

Сегодня, 21 июня, в Швейцарии должны состоятся переговоры между США и Ираном. Со стороны США на встречу направились вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В делегацию Ирана входят спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи, заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности Али Багери, глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, заместитель министра нефти и руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Хамид Борд, а также заместители министра иностранных дел Казем Гарибабади и Исмаил Багаи.