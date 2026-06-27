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eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Июня 2026, 13:45
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Вэнс после ударов по Ирану: На насилие последует ответный удар

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "на насилие последует ответное насилие" после ударов США по иранским объектам хранения ракет и дронов.

Вэнс после ударов по Ирану: На насилие последует ответный удар.
Вэнс после ударов по Ирану: На насилие последует ответный удар.

Об этом он написал в X, передает eurointegration.com.ua

Американские военные нанесли удар по Ирану в ответ на удар иранского беспилотника по грузовому судну в Ормузском проливе, при этом каждая из сторон обвиняет другую в нарушении условий перемирия, о котором договорились на прошлой неделе.

"Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдали. Если у них есть разногласия относительно того, как выполняется это соглашение, они могут просто позвонить. Но на насилие последует ответное насилие", – написал Вэнс.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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