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kommersant.ru logokommersant
21 Июня 2026, 17:29
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Вэнс: Cегодняшние переговоры с Ираном не разрешат всех разногласий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что начавшиеся сегодня переговоры с Ираном носят технический характер и не разрешат всех разногласий между странами.

Вэнс: Cегодняшние переговоры с Ираном не разрешат всех разногласий.
Вэнс: Cегодняшние переговоры с Ираном не разрешат всех разногласий.

Однако они помогут выявить приоритеты сторон и урегулировать эти вопросы. Такой оценкой Вэнс поделился с журналистами в Швейцарии, передает kommersant.ru

Диалог позволит США и Ирану «впервые в истории сесть вместе как две команды», чтобы «понять, что важнее всего для каждой из сторон», сообщил вице-президент. «Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса», — подчеркнул американский представитель.

По словам Джей Ди Вэнса, американо-иранские переговоры позволят ответить на вопрос, возможно ли «навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке» или стороны вернутся к «тому, что было раньше». Последний сценарий вице-президент назвал нежелательным, но, безусловно, возможным.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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