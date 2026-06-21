Вэнс: Cегодняшние переговоры с Ираном не разрешат всех разногласий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что начавшиеся сегодня переговоры с Ираном носят технический характер и не разрешат всех разногласий между странами.

Однако они помогут выявить приоритеты сторон и урегулировать эти вопросы. Такой оценкой Вэнс поделился с журналистами в Швейцарии, передает kommersant.ru

Диалог позволит США и Ирану «впервые в истории сесть вместе как две команды», чтобы «понять, что важнее всего для каждой из сторон», сообщил вице-президент. «Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса», — подчеркнул американский представитель.

По словам Джей Ди Вэнса, американо-иранские переговоры позволят ответить на вопрос, возможно ли «навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке» или стороны вернутся к «тому, что было раньше». Последний сценарий вице-президент назвал нежелательным, но, безусловно, возможным.