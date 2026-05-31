Point
31 Мая 2026, 10:45
Трамп усомнился в кандидатуре Вэнса на следующих выборах президента

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на роль его преемника.

Глава государства стал часто спрашивать мнение советников по этому поводу, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По мнению американского президента, Джей Ди Вэнс не победил ни на одних крупных выборах без его помощи. Дональд Трамп считает, что господин Вэнс стал сенатором от штата Огайо благодаря его поддержке. 

По информации собеседников NYT, в разговорах с помощниками Трамп указывает на число отпусков, которые берет вице-президент. Президент США также отмечает, что Джей Ди Вэнс изначально был против начала военной операции в Иране.

Ранее Дональд Трамп называл Джей Ди Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио идеальной командой кандидатов на выборах в 2028 году от Республиканской партии. При этом Трамп не уточнил, кого видит в роли президента, а кого — на должности вице-президента.

