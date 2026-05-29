29 Мая 2026, 15:54
Джей Ди Вэнс: У меня хорошее предчувствие по соглашению с Ираном
США и Иран, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, находятся на грани заключения соглашения.
Он заявил журналистам, что «цель ещё не достигнута», но стороны близки к ней, передает bild.de
Остаются некоторые разногласия по иранским запасам обогащённого урана и вопросу обогащения: «Трудно сказать, когда именно и подпишет ли президент меморандум о взаимопонимании. Я не могу гарантировать, что мы достигнем цели, но на данный момент у меня довольно хорошее предчувствие. Надеюсь, мы добьёмся дальнейшего прогресса, и президент [Трамп] сможет одобрить соглашение».