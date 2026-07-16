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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Июля 2026, 22:00
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Вэнс: Мы полностью провалили обнародование "файлов Эпштейна"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа "полностью провалила" обнародование материалов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Вэнс: Мы полностью провалили обнародование &#34;файлов Эпштейна&#34;.
Вэнс: Мы полностью провалили обнародование "файлов Эпштейна".

Заявление Вэнса приводит Politico, сообщает eurointegration.com.ua

Вэнс признал, что Белый дом неудачно организовал коммуникацию: сначала он раздул ожидания, а затем пришел к выводу, что новой информации в них практически нет.

"Я говорю это совершенно откровенно: да, мы полностью провалили коммуникацию по делу Эпштейна, вот так просто. Но считаю ли я, что мы провалили коммуникацию потому, что пытались что-то скрыть? Нет", – сказал вице-президент.

Он указал на экс-генерального прокурора Пэм Бонди как на чиновницу, несущую наибольшую ответственность за раздувание ожиданий вокруг дел Эпштейна, заявив, что она "преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было".

На вопрос, что бы он посоветовал администрации сделать по-другому, Вэнс ответил: "Я думаю, что нам следовало просто бросить всё это с самого начала".

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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