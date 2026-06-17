Бумаги и сокамерники Эпштейна подтверждают, что он стремился к самоубийству.

10 августа 2019 года финансист и осужденный педофил Джеффри Эпштейн был найден мертвым с петлей на шее в тюремной камере, где он ожидал суда по новому делу.

Его смерть была официально признана самоубийством, однако при осмотре места происшествия многие доказательства были утрачены или испорчены, пишет bbc.com

Это обстоятельство подорвало доверие к официальной версии в американском обществе и стало новым поводом для конспирологических теорий, подпитываемых неясным происхождением богатств Эпштейна и его обширными связями среди западных элит.

Во вторник в New York Times Magazine вышла объемная статья со свидетельствами сокамерников Эпштейна, независимых патологоанатомов и сотрудников ныне закрытого Столичного исправительного центра на Манхэттене.

Также издание через суд добилось раскрытия бумаг, которые Эпштейн собственноручно писал в тюрьме, где он провел последние 35 дней своей жизни.

На эти материалы не распространялся принятый в прошлом году закон, обязавший федеральное правительство раскрыть большой массив документов по уголовному делу.

Как выяснила New York Times, Эпштейн действительно демонстрировал в тюрьме склонность к суициду: он обсуждал это с другими заключенными, и на это же указывают его записи.

Кроме того, он предпринял как минимум одну, а возможно, даже три неудавшиеся попытки самоубийства перед своей смертью. Риск суицида понимали и некоторые сотрудники учреждения.

Альтернативная версия — об инсценировке самоубийства — потребовала бы сговора большого числа людей, на который ничто не указывает, полагает газета.