Венесуэла объявила о выходе из юрисдикции МУС.

Об этом решении страна уже официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гуттьериша.

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия на своей странице в Twitter (X) объявил, что страна начала процедуру денонсации Римского статута и выхода из юрисдикции Международного уголовного суда по решению временно исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, пишет theins.ru

«Венесуэла считает, Суд сосредоточил свою работу на африканских и латиноамериканских странах, что вредит Глобальному Югу. Этот шаблон раскрывает суть международного правосудия, которое, далеко от равноправного применения, а вместо этого используется как инструмент для углубления неравенства между народами и отрицания их права на самоопределение и суверенитет», - говорится в заявлении Пласенсия.

С 2021 года МУС официально расследует предполагаемые преступления против человечности, совершенные в Венесуэле. Предварительное расследование началось еще в начале 2018 года, после того, как бывшая генпрокурор Венесуэлы Луиза Ортега призвала МУС обратить внимание на случаи убийств, пыток и похищений представителей оппозиции, а также жестокое подавление антиправительственных демонстраций, вспыхнувших в 2017 году, что привело к гибели 125 человек. В числе лиц, которых потенциально могли привлечь к ответственности по этому делу, был и бывший президент страны Николас Мадуро, захваченный США в результате военной операции в начале этого года. По правилам, Венесуэла обязана сотрудничать с МУС по этому делу в течение года после уведомления госсекретаря ООН.

В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС за расследования в отношении США и Израиля. Согласно тексту указа, суд в Гааге превысил свои полномочия, выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Также МУС инициировал предварительные расследования в отношении американских военнослужащих.