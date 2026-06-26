В Венесуэле ищут выживших после двойного землетрясения.

В Венесуэлу, пострадавшую от самого разрушительного за 125 лет землетрясения, начали прибывать спасатели из других стран. Аэропорт Каракаса закрыт из-за разрушений. По данным властей, погибли не менее 235 человек.

Спустя более суток после разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле спасатели и местные жители ищут выживших под завалами. К вечеру в четверг, 25 июня, число погибших возросло до 235 человек, заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире государственного телевидения. Еще около 4 300 человек получили травмы, им оказана медицинская помощь, передает dw.com

Между тем власти Венесуэлы опасаются, что под завалами остаются еще тысячи человек. По словам министра внутренних дел Диосдадо Кабельо, в штате Ла-Гуайро пострадали более 70 тысяч семей. Он приехал в разрушенные районы и объявил о масштабной спасательной операции, доставке воды и продовольствия.

В Венесуэлу направляется международная помощь

Во многих районах спасательные работы продвигаются медленно из-за недостатка людей и техники, пишут информагентства. Местные СМИ сообщают об отсутствии электричества и воды, а также о случаях мародерства в магазинах.

В Венесуэлу начала поступать международная помощь. В частности, уже прибыли 188 спасателей из Сальвадора. Среди прочего США направили в пострадавшую страну два военных корабля и транспортные самолеты для поддержки спасательных и гуманитарных операций. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил о готовности бундесвера направить в Венесуэлу шесть транспортных самолетов A400M. 26 июня в зону бедствия на самолете бундесвера вылетят около 50 специалистов Cлужбы технической помощи THW из Германии.

Помощь также пообещал ЕС, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж "немедленно" перекинет в Венесуэлу группу из 85 специалистов по поисковым операциям и разборке завалов. Швейцарии отправляет в Венесуэлу группу из 80 спасателей и восьми поисковых собак. Кроме того, в страну должны быть доставлены самолетом 18 тонн гумпомощи, сообщил МИД в Берне.

Международный аэропорт Каракаса закрыт из-за разрушений

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в связи с землетрясением чрезвычайное положение. По ее словам, спасательные команды, координируемые ООН, направляются в южноамериканскую страну для оказания помощи в поисково-спасательных работах.

Международный аэропорт Каракаса серьезно поврежден землетрясением и закрыт. Это затруднит оказание международной помощи.

"Сейсмический дуплет" на севере Венесуэлы

Два землетрясения на севере Венесуэлы произошли 24 июня с разницей всего в 39 секунд. Первое зафиксировано в 18:04 (01:04 25 июня мск) в 24 километрах к востоку от города Сан-Фелипе на северо-западе страны. Очаг залегал на глубине 21,9 километра.

Второе, более сильное землетрясение произошло на несколько километров севернее, эпицентр находился в 16 км от города Морон, очаг - на глубине всего около 10 километров. Морон на карибском побережье страны расположен примерно в 168 километрах от венесуэльской столицы Каракаса.

Сильнее других от самого мощного за последние 125 лет землетрясений в Венесуэле пострадал штат Ла-Гуайра на побережье Карибского моря, где в числе прочего находятся аэропорт Каракаса и важный морской порт. Специалисты Геологической службы США (USGS) оценили магнитуду в 7,2 и 7,5. Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что речь шла о так называемом "сейсмическом дуплете" - явлении, при котором два землетрясения большой магнитуды происходят с разницей в несколько секунд в одной и той же зоне.