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9 Июня 2026, 19:36
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В Британии соцсети обязали внедрить кризисные протоколы

Британский регулятор Ofcom обязал социальные сети Twitter (X) и TikTok ввести «кризисные протоколы» — экстренные механизмы для сдерживания незаконного контента в моменты общественных потрясений.

В Британии соцсети обязали внедрить кризисные протоколы.
В Британии соцсети обязали внедрить кризисные протоколы.

Согласно новым требованиям, платформы обязаны мониторить в режиме реального времени нарастание опасного контента и немедленно ограничивать его распространение. Кроме того, они должны выделить полиции прямой канал связи для экстренных обращений. Кризисом Ofcom будет считать «исключительную ситуацию, в которой существует серьезная угроза общественной безопасности в Великобритании» и которая с высокой вероятностью сопровождается резким ростом незаконных публикаций. Меры вступят в силу после утверждения парламентом, передает theguardian.com

Поводом для нового регулирования стали беспорядки лета 2024 года, спровоцированные убийством трех девочек в Саутпорте. Парламентский комитет по науке, инновациям и технологиям провел расследование и установил, что «вводящие в заблуждение и разжигающие ненависть сообщения стремительно распространялись в сети, усиленные алгоритмами рекомендаций социальных платформ». Именно этот комитет и предложил ввести обязательные кризисные протоколы.

Независимые исследователи подтверждают изданию, что опровержения дезинформации могут быть эффективными при достаточно быстрой реакции. Аналитики Центра изучения новых технологий и безопасности (Cetas) установили: когда в мае прошлого года автомобиль въехал в толпу на параде чемпионов «Ливерпуля», скоординированный ответ полиции, муниципальных депутатов и лидеров местных сообществ помог не допустить вала дезинформации в Интернете.

Источник
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