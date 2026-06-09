В Британии соцсети обязали внедрить кризисные протоколы.

Согласно новым требованиям, платформы обязаны мониторить в режиме реального времени нарастание опасного контента и немедленно ограничивать его распространение. Кроме того, они должны выделить полиции прямой канал связи для экстренных обращений. Кризисом Ofcom будет считать «исключительную ситуацию, в которой существует серьезная угроза общественной безопасности в Великобритании» и которая с высокой вероятностью сопровождается резким ростом незаконных публикаций. Меры вступят в силу после утверждения парламентом, передает theguardian.com

Поводом для нового регулирования стали беспорядки лета 2024 года, спровоцированные убийством трех девочек в Саутпорте. Парламентский комитет по науке, инновациям и технологиям провел расследование и установил, что «вводящие в заблуждение и разжигающие ненависть сообщения стремительно распространялись в сети, усиленные алгоритмами рекомендаций социальных платформ». Именно этот комитет и предложил ввести обязательные кризисные протоколы.

Независимые исследователи подтверждают изданию, что опровержения дезинформации могут быть эффективными при достаточно быстрой реакции. Аналитики Центра изучения новых технологий и безопасности (Cetas) установили: когда в мае прошлого года автомобиль въехал в толпу на параде чемпионов «Ливерпуля», скоординированный ответ полиции, муниципальных депутатов и лидеров местных сообществ помог не допустить вала дезинформации в Интернете.