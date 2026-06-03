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stiri.md logostiri
3 Июня 2026, 15:17
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В Кишинёве девушка на мотоцикле разогналась до 150 км/ч и выложила видео в соцсети

Девушка на мотоцикле разогналась до 150 км/ч на улице Албишоара в Кишинёве и выложила видео в соцсети. Правоохранители зарегистрировали инцидент и проводят проверку.

В Кишинёве девушка на мотоцикле разогналась до 150 км/ч и выложила видео в соцсети.
В Кишинёве девушка на мотоцикле разогналась до 150 км/ч и выложила видео в соцсети.

На видеокадрах видно, как мотоциклистка выполняет опасные манёвры в потоке машин, рискуя как своей жизнью, так и безопасностью окружающих, пишет stiri.md

Пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Анна Киселица подтвердила, что данный случай официально зарегистрирован, и в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В связи с этим инцидентом Национальный инспекторат общественной безопасности обращается ко всем водителям с призывом осознать опасность агрессивного поведения на дорогах.

«Подобные действия не только являются грубым нарушением закона, но и создают реальную угрозу для жизни всех участников дорожного движения. Они могут привести к тяжёлым авариям и непоправимым последствиям, — подчеркнула Анна Киселица. — Инспекторат настоятельно рекомендует водителям адаптировать скорость в соответствии с дорожными условиями и неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения. Мы призываем автомобилистов и мотоциклистов соблюдать установленную дистанцию до других транспортных средств, внимательно следить за дорожными знаками и ни в коем случае не поддаваться на провокации и не подражать безответственному поведению других участников движения».

Источник
stiri.md logostiri
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