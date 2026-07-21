Великобритания отменит 5% НДС на электроэнергию: первое заседание кабинета Бёрнхэма.

Энди Бёрнэм провёл своё первое заседание кабинета министров в должности премьер-министра Великобритании, использовав первый полный день на посту.

Он объявил о снижении налога на энергию, призванном ослабить давление на семейные бюджеты, и представить обновлённый состав правительства, свидетельствующий о явном изменении курса Лейбористской партии, передает euronews.com

НДС на счета за электроэнергию для домохозяйств будет отменён с 1 октября, что позволит средней семье экономить около 45 фунтов стерлингов (52,73 евро) в год. По данным AFP, эта мера обойдётся правительству примерно в 850 млн фунтов стерлингов (996 млн евро) в текущем финансовом году.

«Мы предпринимаем незамедлительные шаги, чтобы снизить налоги на энергоресурсы, оставить людям больше денег и вернуть им надежду», — заявил Бёрнэм.

Правительство заявило, что снижение налога будет профинансировано за счёт отказа от предложенной предыдущим кабинетом программы цифровых удостоверений личности, на которую, по его оценке, налогоплательщики потратили бы 1,8 млрд фунтов стерлингов.

Однако Даррен Джонс, бывший советник Кейра Стармера, поставил это утверждение под сомнение, заявив, что программа цифровых ID не была обеспечена финансированием, и призвал министров объяснить, как они компенсируют выпадающие налоговые доходы в осеннем бюджете.

Перестановки в кабинете министров

Бёрнэм собрал министров на первое заседание кабинета на Даунинг-стрит после того, как в понедельник сменил Стармера на посту премьер-министра, возглавив партию на волне бунта части депутатов-лейбористов.

Несмотря на обещания положить конец внутренним распрям, одним из первых его шагов стало снятие нескольких министров, тесно связанных со Стармером, и продвижение соратников, разделяющих его политическую повестку.

Среди самых заметных назначений — двое министров, ушедших в отставку при Стармере. Бывший министр обороны Джон Хили вернулся в правительство в качестве министра финансов, сменив на этом посту прежнего канцлера казначейства Рейчел Ривз. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг стал министром обороны после того, как отказался от собственных лидерских амбиций и поддержал Бёрнэма, а бывший министр энергетики Эд Милибэнд занял пост министра иностранных дел.

Шабана Махмуд сохранила портфель министра внутренних дел, где она курирует подход правительства к вопросам миграции, а Анджела Рейнер вернулась в кабинет министров в качестве министра по делам жилищного строительства после отставки, последовавшей за нарушением ею министерского кодекса: она не уплатила должный налог при покупке недвижимости.

Бёрнэм пообещал бороться с кризисом стоимости жизни, рассмотреть введение контроля над арендной платой и ограничений на стоимость автобусных поездок, а также подготовить десятилетний план, нацеленный на реиндустриализацию Британии, расширение фонда социального жилья и передачу большего объёма полномочий из Лондона регионам.

Новый премьер также провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, готовясь столкнуться с замедлением экономического роста, высокими затратами на заимствования и продолжающимся давлением по вопросу миграции накануне следующих всеобщих выборов, которые должны состояться не позднее 2029 года.