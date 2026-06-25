Гаврилицэ: ЕС не требует от Молдовы повышать НДС на лекарства и продукты

Директивы Европейского союза предоставляют государствам-членам гибкость в установлении льготных ставок НДС и расширяют перечень товаров и услуг, которые могут пользоваться преференциальным налоговым режимом.

В то же время министр финансов Андриан Гаврилицэ, комментируя предложения проекта налогово-бюджетной политики на 2027 год, заявил, что «не хотел бы использовать ЕС как оправдание или аргумент для введения каких-либо налогов», сообщает agora.md

«Директивы это позволяют, но я не хотел бы использовать ЕС как оправдание или аргумент для каких-либо налогов. Прежде всего, нужно четко понимать: ЕС не требует от нас вводить какие-либо налоги или повышать их», — подчеркнул министр.

По словам главы Минфина, хотя европейская директива предусматривает возможность применения нулевой ставки НДС к ряду товаров, такие меры не могут распространяться на неограниченное количество категорий продукции.

«Скорее всего, в нынешней редакции нельзя одновременно применять нулевую ставку и к лекарствам, и к продуктам питания, и к воде. Это уже решение каждого государства — как сделать такую меру более адресной», — отметил Гаврилицэ.

Он добавил, что в Молдове все товары и услуги, которые сейчас могут облагаться по нулевой ставке без дополнительных ограничений, сохранят этот режим.

«Это одна из тех сфер, где государство может более эффективно поддерживать граждан через механизмы компенсаций, чем за счет отказа от поступлений от людей с высокими доходами, которые способны платить больше», — сказал министр финансов.

Заявления прозвучали на фоне общественных дискуссий вокруг проекта налоговой политики на 2027 год. Ранее ряд экспертов и политиков ссылались на нормы ЕС, обсуждая возможное повышение НДС на отдельные категории товаров.

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко напомнила, что директива ЕС 2006/112/EC о единой системе НДС позволяет странам-членам применять сниженные ставки на лекарственные препараты. После последних изменений государства ЕС получили право устанавливать даже нулевую ставку НДС на отдельные жизненно важные лекарства.

«Новые нормы позволяют странам вводить суперльготную ставку — фактически освобождение от НДС с правом вычета (0%) — чтобы максимально снизить конечную цену жизненно необходимых медикаментов», — отметила Немеренко.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ также ранее рекомендовал сохранить льготный НДС на товары первой необходимости по европейской модели и использовать перечень ЕС для определения социально значимых товаров. По его мнению, унификация ставки НДС может создать ложное впечатление, будто такие меры являются требованием Евросоюза.

Напомним, проект налогово-бюджетной политики на 2027 год предусматривает ряд резонансных изменений, включая отмену некоторых налоговых льгот, налогообложение отдельных видов дарений, введение 20-процентного НДС для HoReCa, газа, лекарств и ряда других сфер, а также компенсационные механизмы для граждан с низкими доходами.