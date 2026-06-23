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omniapres
23 Июня 2026, 14:00
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Предприниматель о повышении НДС: Не издевайтесь над людьми, которые вас выбрали

Предприниматель Сергей Постика раскритиковал планы властей по повышению ставки НДС для ряда категорий товаров и услуг, включая лекарства, электроэнергию и сектор HoReCa (гостиницы, рестораны и кафе).

Предприниматель о повышении НДС: Не издевайтесь над людьми, которые вас выбрали.
Предприниматель о повышении НДС: Не издевайтесь над людьми, которые вас выбрали.

Его видеосообщение собрало более 250 000 просмотров всего за 24 часа, сообщает omniapres.md

Постика назвал объявленные налоговые меры «катастрофой» и заявил, что власти продвигают их без реальных консультаций с обществом и бизнес-средой.

«Мы голосовали за то, чтобы в этой стране были инвестиции, чтобы мы жили лучше, чтобы мы приблизились к Европе, а не для того, чтобы нам повышали НДС», — заявил предприниматель.

Он также прокомментировал намерение повысить НДС в секторе HoReCa с 8% до 20% и подчеркнул, что в большинстве европейских стран гостиницы, рестораны и кафе пользуются пониженными налоговыми ставками.

«Какой иностранный инвестор придёт в Молдову, если ты повышаешь НДС с 8% до 20% и одновременно увеличиваешь налог на прибыль?» — задался вопросом Постика.

По его мнению, повышение налогов в первую очередь ударит по пенсионерам, людям с низкими доходами и семьям с детьми, которые будут платить больше за электроэнергию, лекарства и товары первой необходимости.

Предприниматель предупредил, что недовольство в обществе растёт, а власти рискуют потерять доверие собственных избирателей.

«Не издевайтесь над людьми, которые вас выбрали и привели к власти», — заявил он.

Источник
omniapres
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