Аграрии предупредили о росте цен после повышения НДС на сельхозпродукцию.

Ассоциация экспортеров зерновых Agrocereale предупредила, что две меры из налоговой политики на 2027 год могут привести к росту цен и ухудшить положение аграриев.

Речь идет о повышении НДС на сельхозпродукцию с 8% до 20% и о новом подходе к налогообложению физических лиц в сельском хозяйстве, пишет rupor.md

По мнению ассоциации, обе меры в итоге ударят по одной цепочке: экспортеры будут иметь меньше свободных денег для закупок, фермеры могут получать более низкие цены за урожай, а потребители столкнутся с дополнительным давлением на цены.

Главная претензия Agrocereale касается повышения НДС на сельхозпродукцию. Ассоциация считает, что для бюджета это не даст реального дополнительного дохода от экспортного сегмента, но создаст проблему для бизнеса.

«Экспорт осуществляется с нулевой ставкой, поэтому весь НДС, уплаченный при покупке товара на внутреннем рынке, остается заблокированным в бюджете до возврата. На практике это означает, что экспортеры финансируют государство из собственных денег, часто за счет банковских кредитов, по которым начисляются проценты», — заявили в Agrocereale.

В ассоциации объясняют, что при ставке 20% сумма НДС, которую экспортер должен сначала заплатить, а потом ждать ее возврата, будет в 2,5 раза больше, чем при ставке 8%. Это может стать проблемой именно в сезон, когда трейдерам нужно быстро закупать зерно и другую продукцию у фермеров.

«Повышение до 20% не приносит чистого дополнительного дохода бюджету в этом сегменте, а только увеличивает цикл возврата и расходы, которые несут экспортеры. Сохранение ставки 8% имеет ограниченную бюджетную стоимость, но защищает ликвидность сектора», — говорится в заявлении.

Отдельный риск, по мнению Agrocereale, касается мелких фермеров, которые не являются плательщиками НДС. Они уже платят 20% НДС при покупке топлива, удобрений и семян, но не могут вернуть эти деньги. В итоге этот расход ложится в себестоимость продукции. Ассоциация считает, что экспортер не сможет полностью принять такой рост расходов и не сможет просто добавить его к цене на внешнем рынке. Поэтому давление может перейти на закупочные цены для мелких хозяйств.

Ассоциация также предупреждает, что повышение НДС может усилить инфляцию. По ее оценке, если товары, на которые ставка вырастет с 8% до 20%, занимают от четверти до трети потребительской корзины, а повышение полностью перейдет в цены, прямой эффект для инфляции может составить 2–4 процентных пункта.

Второй спорный пункт касается подоходного налога. Agrocereale критикует идею применять одинаковую прогрессивную шкалу к зарплатам и к доходам физических лиц, работающих в аграрном секторе по специальным режимам. Ассоциация объясняет это так: зарплата является чистым доходом работника, а у закупщиков и мелких производителей часто речь идет не о прибыли, а об обороте, из которого еще нужно оплатить закупку продукции, топливо, транспорт, ремонт и аренду техники.

«Человек, получающий зарплатный доход выше 1 млн леев в год, располагает чистым заработком. Человек, который фиксирует оборот свыше 1 млн леев от сельскохозяйственной деятельности, имеет только выручку, а не прибыль», — говорится в заявлении.

По расчетам Agrocereale, при обороте 1,2 млн леев налоговая нагрузка может вырасти с 72 тыс. до 100 тыс. леев в год. Разница составит 28 тыс. леев в год, или около 2,3 тыс. леев в месяц.

Особенно чувствительным это может стать для экспорта грецкого ореха и ядра ореха. В ассоциации отмечают, что закупщики в этом секторе собирают продукцию у мелких производителей, а из-за высокой стоимости ядра ореха порог в 1,2 млн леев может быть достигнут за один сезон.

«Закупщики являются связующим звеном между мелкими сельхозпроизводителями и экспортной компанией, а их налоговое демотивирование разрывает цепочку: меньше поставщиков, меньшие объемы закупок и меньше товара, доступного для экспорта», — заявили в Agrocereale.

Ассоциация просит сохранить ставку НДС 8% для сельхозпродукции, оставить сниженный налоговый режим для сельхозтехники и сохранить отдельный подход к налогообложению физических лиц в аграрном секторе.

«Облагать оборот как зарплату противоречит принципу налоговой справедливости, который реформа, по ее собственному заявлению, стремится обеспечить», — говорится в заявлении.