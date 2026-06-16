Валюта Кубы рухнула до исторического минимума.

Официально их курсы к местной валюте за несколько дней выросли на 10%, вызвав скачок цен, сообщает elmundo.es

Экономист Педро Монреаль заявил изданию, что пакет реформ от руководства Кубы — это переработка старых догм в сочетании с импровизацией. По его словам, власти создали Министерство информации и коммуникации как раз для «поддержки экономического дискурса, оторванного от жизни».

«Режим больше не может скрывать реальность своего провала», — заявил Монреаль.

Пакет реформ, предложенный президентом страны Мигелем Диас-Канелем, заинтересовал кубинцев даже меньше, чем проигрыш сборной Парагвая на ЧМ по футболу, отмечает El Mundo.

Эксперты обращают внимание на две основные проблемы. Уход с острова крупных гостиничных сетей, включая испанские Meliá и Iberostar, заставляет Гавану в спешном порядке искать новых игроков. Это происходит в тот момент, когда туризм в стране переживает глубокий кризис на фоне постоянных отключений электроэнергии.

Обещанная властями децентрализация импорта также показалась экспертам иллюзорной. За любыми изменениями неизменно стоит могущественная корпорация Gaesa — военно-промышленный конгломерат, который, будучи под санкциями Вашингтона, при этом контролирует до 70% местной экономики, включая туризм, импорт и валютные операции.

Для населения экономический кризис усугубляется веерными отключениями электроэнергии. Вчера, согласно данным официального бюллетеня Компартии «Гранма», в часы пиковой нагрузки генерация составляла лишь 1 215 мегаватт при потребности страны в 3 100 мегаватт.

За последнее время были зафиксированы исторические минимумы, когда более 60% территории Кубы одновременно оставалось без света. Это превратило акции протеста с кастрюлями для жителей острова в привычную рутину.