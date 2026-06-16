theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Июня 2026, 07:09
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Валюта Кубы рухнула до исторического минимума

Кубинский песо рухнул до исторического минимума на фоне разочарования народа предложенным властями пакетом реформ экономики. На неформальном рынке доллар стоит 660 песо, евро — 760 песо.

Валюта Кубы рухнула до исторического минимума.
Валюта Кубы рухнула до исторического минимума.

Официально их курсы к местной валюте за несколько дней выросли на 10%, вызвав скачок цен, сообщает elmundo.es

Экономист Педро Монреаль заявил изданию, что пакет реформ от руководства Кубы — это переработка старых догм в сочетании с импровизацией. По его словам, власти создали Министерство информации и коммуникации как раз для «поддержки экономического дискурса, оторванного от жизни».

«Режим больше не может скрывать реальность своего провала», — заявил Монреаль.

Пакет реформ, предложенный президентом страны Мигелем Диас-Канелем, заинтересовал кубинцев даже меньше, чем проигрыш сборной Парагвая на ЧМ по футболу, отмечает El Mundo.

Эксперты обращают внимание на две основные проблемы. Уход с острова крупных гостиничных сетей, включая испанские Meliá и Iberostar, заставляет Гавану в спешном порядке искать новых игроков. Это происходит в тот момент, когда туризм в стране переживает глубокий кризис на фоне постоянных отключений электроэнергии.

Обещанная властями децентрализация импорта также показалась экспертам иллюзорной. За любыми изменениями неизменно стоит могущественная корпорация Gaesa — военно-промышленный конгломерат, который, будучи под санкциями Вашингтона, при этом контролирует до 70% местной экономики, включая туризм, импорт и валютные операции.

Для населения экономический кризис усугубляется веерными отключениями электроэнергии. Вчера, согласно данным официального бюллетеня Компартии «Гранма», в часы пиковой нагрузки генерация составляла лишь 1 215 мегаватт при потребности страны в 3 100 мегаватт.

За последнее время были зафиксированы исторические минимумы, когда более 60% территории Кубы одновременно оставалось без света. Это превратило акции протеста с кастрюлями для жителей острова в привычную рутину.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте