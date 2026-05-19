19 Мая 2026, 10:05
Куба предупредила США о риске "кровавой бани" в случае военного вторжения

Президент Кубы сообщил в соцсетях, что его страна "никому не угрожает" и не вынашивает "агрессивных планов или намерений". Пост появился на фоне публикации Axios о том, что Гавана закупила у России и Ирана военные беспилотники.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель не отрицал и не комментировал информацию портала Axios о том, что Гавана купила у России и Ирана 300 военных беспилотников. Он написал на платформе Х, что его страна не является угрозой для других государств, включая США, пишет euronews.com

Одновременно он отметил, что "вся планета" в курсе встречных угроз Вашингтона в адрес кубинцев, призвав США воздержаться от враждебных действий. В противном случае, по его словам, регион ждет "кровавая баня" с непредсказуемыми последствиями.

Позицию кубинского лидера поддержал и глава МИД страны Бруно Родригес. Он, также через соцсети, заявил что Вашингтон "фабрикует дело" для оправдания экономической войны против острова и возможной военной интервенции.

Комментарии официальный Гаваны прозвучали после публикации Аxios о том, что на фоне покупки беспилотников Куба якобы обсуждала планы их применения для нанесения ударов по военно-морской базе США в заливе Гуантанамо, американским военным кораблям и городу Ки-Уэст в штате Флорида.

Публикация подлила масла в огонь американо-кубинского противостояния, худшего за последние десятилетия. Белый дом добивается смены режима на острове, ограничивая поставки туда нефти и газа и расширяя санкции против ключевых секторов кубинской экономики.

В конце марта Дональд Трамп выразит уверенность, что однажды сможет "взять Кубу под свой контроль".

