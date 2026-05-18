theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
18 Мая 2026, 07:18
7 770
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Куба закупила сотни дронов, которыми может атаковать США

Куба закупила 300 ударных дронов, которые может направить на базы Соединенных Штатов. Среди экспортеров дронов на Кубу могут быть Россия и Иран.

Куба закупила сотни дронов, которыми может атаковать США.
Куба закупила сотни дронов, которыми может атаковать США.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на секретные разведданные, Куба закупила более 300 военных беспилотников и недавно начала обсуждать возможность их применения для атак на американскую базу в Гуантанамо и город Ки-Уэст в штате Флорида, расположенный примерно в 150 км к северу от Гаваны, пишет rbc.ua

Источник издания также сообщил, что весной кубинские власти обращались к России и Ирану с запросом на дополнительные поставки дронов и военного оборудования.

Такие данные разведки вызывают серьезное беспокойство в Вашингтоне, где Кубу рассматривают как потенциальную угрозу. По словам высокопоставленного чиновника, которого цитирует Axios, это может стать основанием для "военного реагирования".

В четверг директор ЦРУ Джон Рэтклифф также недавно посетил Кубу и жестко предупредил местные власти, что остров больше не может быть "платформой для противников, которые пытаются продвигать враждебные интересы в Западном полушарии", сообщил один из представителей ЦРУ.

Напомним, что в Гаване начались протесты из-за тотальных блэкаутов, которые стали следствием морской блокады острова со стороны США. На Кубе полностью закончилась нефть и теперь медики отменяют операции, распределение продовольствия тормозится, а мусор не вывозится, из-за чего есть риск возникновения эпидемий инфекционных заболеваний.

Также США начали странную активность возле Кубы - запустили массовую воздушную разведку. Аналитики уже провели параллели между этим, и событиями в Венесуэле и Иране.

Также президент США Дональд Трамп нажал на канадцев, в результате чего Куба останется без никеля. Горнодобывающая компания Sherritt покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте