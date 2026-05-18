Куба закупила сотни дронов, которыми может атаковать США.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на секретные разведданные, Куба закупила более 300 военных беспилотников и недавно начала обсуждать возможность их применения для атак на американскую базу в Гуантанамо и город Ки-Уэст в штате Флорида, расположенный примерно в 150 км к северу от Гаваны, пишет rbc.ua

Источник издания также сообщил, что весной кубинские власти обращались к России и Ирану с запросом на дополнительные поставки дронов и военного оборудования.

Такие данные разведки вызывают серьезное беспокойство в Вашингтоне, где Кубу рассматривают как потенциальную угрозу. По словам высокопоставленного чиновника, которого цитирует Axios, это может стать основанием для "военного реагирования".

В четверг директор ЦРУ Джон Рэтклифф также недавно посетил Кубу и жестко предупредил местные власти, что остров больше не может быть "платформой для противников, которые пытаются продвигать враждебные интересы в Западном полушарии", сообщил один из представителей ЦРУ.

Напомним, что в Гаване начались протесты из-за тотальных блэкаутов, которые стали следствием морской блокады острова со стороны США. На Кубе полностью закончилась нефть и теперь медики отменяют операции, распределение продовольствия тормозится, а мусор не вывозится, из-за чего есть риск возникновения эпидемий инфекционных заболеваний.

Также США начали странную активность возле Кубы - запустили массовую воздушную разведку. Аналитики уже провели параллели между этим, и событиями в Венесуэле и Иране.

Также президент США Дональд Трамп нажал на канадцев, в результате чего Куба останется без никеля. Горнодобывающая компания Sherritt покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны.