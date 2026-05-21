Предъявление обвинений Раулю Кастро может привести к войне США и Кубы.

По его словам, Рауль Кастро — живое воплощение революции. Суньига отметил, что предъявление обвинений для того, чтобы оказать давление на Кубу и добиться сделки, может иметь обратный эффект, пишет cnn.com

«В конечном итоге разочарование с обеих сторон может привести к конфликту просто потому, что Вашингтон прекращает общение с кубинским правительством посредством этого обвинительного заключения», — добавил бывший дипломат в разговоре с CNN.

20 мая в США заявили о предъявлении обвинений Раулю Кастро, они касаются инцидента 1996 года, когда ВВС Кубы сбили самолеты, принадлежавшие кубинским эмигрантам из Майами. Один пункт обвинения — заговор с целью убийства граждан США, а еще два пункта — уничтожение самолетов.

«Был выдан ордер на его арест, поэтому мы ожидаем, что он явится сюда по собственной воле или иным способом», — заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что страна действовала законно и защищала свою территорию, сбив те самолеты. По его словам, обвинения призваны оправдать военные действия против Кубы.