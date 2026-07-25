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25 Июля 2026, 15:14
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В верховном штабе НАТО задержали стажерку за шпионаж

Женщину заподозрили в шпионаже, поскольку она проверяла информацию в файлах и дела, не входящие в ее обязанности. В ее доме и на рабочем месте были проведены обыски.

В верховном штабе НАТО задержали стажерку за шпионаж.
В верховном штабе НАТО задержали стажерку за шпионаж.

В Верховном штабе союзных войск НАТО в Европе (SHAPE), расположенном в Бельгии, задержали стажерку китайского происхождения из Канады по подозрению в шпионаже, сообщают Le Soir и De Standaard со ссылкой на федеральную прокуратуру.

SHAPE — это стратегический военный штаб НАТО в Европе, откуда осуществляется планирование и руководство военными операциями НАТО.

Как пишет De Standaard, девушка привлекла внимание служб безопасности, которые передали информацию военной разведке, которая, в свою очередь, передала дело в Федеральную прокуратуру.

В доме и на рабочем месте подозреваемой были проведены обыски с привлечением отдела по борьбе с компьютерными преступлениями. В пятницу судья выдал ордер на арест подозреваемой «за шпионаж в интересах третьей страны и участие в преступной организации».

«Она проводила поиски в компьютерных системах, проверяла информацию в файлах, дела, которые не входили в ее обязанности», — сообщила представитель федеральной прокуратуры Бельгии Анн Луковяк в эфире радиостанции Radio 1, передает De Standaard.

В настоящий момент подозреваемая находится под стражей. Ее дальнейшая судьба определится на следующей неделе. «В связи с продолжающимся расследованием и в интересах следствия федеральная прокуратура воздержится от дальнейших комментариев», — пишет Le Soir.

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