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dw.com logodw
28 Июня 2026, 19:15
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Разведка Польши опасается атаки России на восточный фланг НАТО

Руководство Польши видит растущий риск провокаций на восточном фланге НАТО со стороны России. "Мы наблюдаем за происходящим в Украине и видим, что в настоящее время война складывается для России неудачно.

Разведка Польши опасается атаки России на восточный фланг НАТО.
Разведка Польши опасается атаки России на восточный фланг НАТО.

Это причина для опасений того, что Москва может пойти на дальнейшую эскалацию", - заявил руководитель Агентства разведки Польши полковник Павел Шота газете Rzeczpospolita в субботу, 27 июня, передает dw.com

Атака небольшого масштаба на страны Балтии может выглядеть как высадка "зеленых человечков", считает глава польской разведслужбы. Это словосочетание применительно к ВС РФ появилось после аннексии Крыма в 2014 году, под ним понимают российских военнослужащих в военной форме без знаков различия.

Москва "систематически нарушает "красные линии" с целью проверить реакцию НАТО", - отметил Шота. "Цена таких провокаций невысока", но реакция Североатлантического альянса "является прежде всего политической, что подталкивает к дальнейшей эскалации", добавил он.

Глава МИД Польши: Нам известны планы Кремля

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский несколькими днями ранее также предупреждал о возможной операции российской армии под чужим флагом. "Мы должны донести до (президента России Владимира. - Ред.) Путина, что нам известны его задумки и что мы не попадемся на них, что это совершенно неприемлемо и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул глава польской дипломатии в интервью американской медиакомпании CBS.

Кремль неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Однако военные разведки и разведслужбы ряда государств НАТО разделяют позицию Варшавы и расходятся лишь в масштабах возможной атаки и времени.

Источник
dw.com logodw
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