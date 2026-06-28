Разведка Польши опасается атаки России на восточный фланг НАТО.

Руководство Польши видит растущий риск провокаций на восточном фланге НАТО со стороны России. "Мы наблюдаем за происходящим в Украине и видим, что в настоящее время война складывается для России неудачно.

Это причина для опасений того, что Москва может пойти на дальнейшую эскалацию", - заявил руководитель Агентства разведки Польши полковник Павел Шота газете Rzeczpospolita в субботу, 27 июня, передает dw.com

Атака небольшого масштаба на страны Балтии может выглядеть как высадка "зеленых человечков", считает глава польской разведслужбы. Это словосочетание применительно к ВС РФ появилось после аннексии Крыма в 2014 году, под ним понимают российских военнослужащих в военной форме без знаков различия.

Москва "систематически нарушает "красные линии" с целью проверить реакцию НАТО", - отметил Шота. "Цена таких провокаций невысока", но реакция Североатлантического альянса "является прежде всего политической, что подталкивает к дальнейшей эскалации", добавил он.

Глава МИД Польши: Нам известны планы Кремля

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский несколькими днями ранее также предупреждал о возможной операции российской армии под чужим флагом. "Мы должны донести до (президента России Владимира. - Ред.) Путина, что нам известны его задумки и что мы не попадемся на них, что это совершенно неприемлемо и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул глава польской дипломатии в интервью американской медиакомпании CBS.

Кремль неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Однако военные разведки и разведслужбы ряда государств НАТО разделяют позицию Варшавы и расходятся лишь в масштабах возможной атаки и времени.