МИД о молдаванине, осужденном в России за шпионаж: Официальной информации нет.

Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что не располагает официальной информацией, подтверждающей осуждение гражданина Республики Молдова в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

В ведомстве также уточнили, что этот гражданин до настоящего времени не обращался за консульской помощью в посольство Республики Молдова в Москве, передает realitatea.md

«На данный момент МИД не располагает официальной информацией, подтверждающей осуждение данного лица. До настоящего времени указанный гражданин не обращался за консульской помощью в посольство Республики Молдова в Москве», — сообщили в министерстве.

Ранее российское издание Mediazona сообщило, что гражданин Молдовы был приговорен в России к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По данным издания, решение было оставлено в силе Первым апелляционным судом Москвы.

Как отмечает источник, речь идет о 26-летнем Евгении Чижене. По информации СМИ, он был осужден Московским городским судом в феврале и находится под стражей с 28 ноября 2024 года.

Подробности предъявленных ему обвинений российские власти не раскрывают. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а после решения апелляционной инстанции ни Евгений Чижен, ни его адвокаты не сделали никаких заявлений, сообщает российская пресса.