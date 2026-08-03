В Венгрии река Тиса отступила и показала остатки моста времен Османской империи.

Река Тиса продолжает стремительно мелеть, открывая все больше исторических артефактов.

В районе города Сольнок уровень воды достиг нового антирекорда – минус 302 сантиметра, благодаря чему вновь стали хорошо видны дубовые сваи моста, построенного более 460 лет назад, во времена Османской империи.

Как сообщается, остатки деревянного сооружения находятся рядом с современным мостом через Тису, недалеко от центра города. По мере снижения уровня воды все большая часть древних конструкций выходит на поверхность, создавая впечатляющее зрелище, сообщает unian.net

Однако специалисты отмечают, что для старинной древесины такое "освобождение" скорее опасно, чем полезно. На протяжении столетий сваи сохранялись благодаря постоянному нахождению под водой. При длительном контакте с воздухом древесина начинает пересыхать, растрескиваться, деформироваться и постепенно разрушаться.

Археологи также выяснили, что видимые сегодня сваи относятся не к одному мосту. Исследования показали, что в русле Тисы сохранились остатки четырех деревянных мостов, построенных в разные эпохи. Некоторые из них возводились повторно практически на одном и том же месте.

История этих переправ охватывает период с XVI до начала XX века. Первый известный мост через Тису был построен в 1562 году, спустя десять лет после захвата Сольнока Османской империей. Именно поэтому сохранившиеся сваи часто называют турецкими, хотя на самом деле они представляют собой наследие сразу нескольких исторических периодов.