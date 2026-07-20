В Кишинёве помутнела вода в реке Бык

Сегодня утром в соцсетях появились фотографии и видео реки Бык, на которых видно, что воды пересекающей столицу реки Бык замутились на всём протяжении.

Съёмки были сделаны вчера, 19 июля. И на видео, сделанном на улице Албишоара, и на съёмках с виадука, по руслу Быка течёт какая-то мутная жидкость, пишет logos-pres.md

Что это – сточные воды, или какая-то другая несовместимая с экологией субстанция – непонятно. До сих пор ни Кишинёвская мэрия, ни министерство окружающей среды, никак на инцидент не отреагировали.