theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
31 Июля 2026, 08:54
2 961
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Венгрии остановят единственную АЭС: стране грозит энергетический кризис

Потребление электроэнергии предприятиями Венгрии в ближайшие дни будет ограничено. Иначе кризис в энергетике ударит по всем пользователям.

В Венгрии остановят единственную АЭС: стране грозит энергетический кризис.
В Венгрии остановят единственную АЭС: стране грозит энергетический кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, передает 24.hu.

Венгрия стоит на пороге энергетического кризиса

Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае атомная электростанция "Пакш" в Венгрии будет полностью остановлена впервые за 44 года. 29 июля из-за технической неисправности была также остановлена электростанция "Дунаменти".

Одновременно с этим ожидается исторический рост спроса на электроэнергию, заявил Мадяр.

"Не позже понедельника в Венгрии будет потеряно не более 2000 мегаватт электроэнергии, а спрос на электроэнергию со стороны населения и потребителей вырастет из-за повышения температуры", - сказал он.

Из-за чрезвычайного энергокризиса производство крупных потребителей может быть ограничено, а в некоторых случаях даже временно остановлено.

Кто будет экономить электроэнергию

По указанию правительства системный оператор MAVIR призвал следующих крупных потребителей ограничить потребление электроэнергии вечером:

- заводы по производству аккумуляторов,

- цементные заводы,

- химические заводы,

- автомобильные заводы и другие компании.

При необходимости правительство может планово временно отключить крупных потребителей. Для этого готовится соответствующее законодательство, сообщил премьер-министр.

Чрезвычайная ситуация будет?

Правительство Венгрии готовится к энергетическому кризису и предлагает следующие меры:

- мобилизовать необходимые внутренние резервы электростанций,

- обеспечить необходимый импорт электроэнергии,

- сократить ненужное потребление энергии в правительственных зданиях.

Мадяр попросил также ограничить зарядку электромобилей и работу кондиционеров с 17:00 до 22:00.

"Крайней мерой будет приказ о ротационном отключении, которое MAVIR применит для поддержания баланса национальной энергосистемы", - подчеркнул премьер-министр.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте