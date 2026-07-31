В Венгрии остановят единственную АЭС: стране грозит энергетический кризис
Потребление электроэнергии предприятиями Венгрии в ближайшие дни будет ограничено. Иначе кризис в энергетике ударит по всем пользователям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, передает 24.hu.
Венгрия стоит на пороге энергетического кризиса
Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае атомная электростанция "Пакш" в Венгрии будет полностью остановлена впервые за 44 года. 29 июля из-за технической неисправности была также остановлена электростанция "Дунаменти".
Одновременно с этим ожидается исторический рост спроса на электроэнергию, заявил Мадяр.
"Не позже понедельника в Венгрии будет потеряно не более 2000 мегаватт электроэнергии, а спрос на электроэнергию со стороны населения и потребителей вырастет из-за повышения температуры", - сказал он.
Из-за чрезвычайного энергокризиса производство крупных потребителей может быть ограничено, а в некоторых случаях даже временно остановлено.
Кто будет экономить электроэнергию
По указанию правительства системный оператор MAVIR призвал следующих крупных потребителей ограничить потребление электроэнергии вечером:
- заводы по производству аккумуляторов,
- цементные заводы,
- химические заводы,
- автомобильные заводы и другие компании.
При необходимости правительство может планово временно отключить крупных потребителей. Для этого готовится соответствующее законодательство, сообщил премьер-министр.
Чрезвычайная ситуация будет?
Правительство Венгрии готовится к энергетическому кризису и предлагает следующие меры:
- мобилизовать необходимые внутренние резервы электростанций,
- обеспечить необходимый импорт электроэнергии,
- сократить ненужное потребление энергии в правительственных зданиях.
Мадяр попросил также ограничить зарядку электромобилей и работу кондиционеров с 17:00 до 22:00.
"Крайней мерой будет приказ о ротационном отключении, которое MAVIR применит для поддержания баланса национальной энергосистемы", - подчеркнул премьер-министр.