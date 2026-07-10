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bloomberg
10 Июля 2026, 23:44
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В Венгрии появится управление по возврату активов времен Виктора Орбана

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о создании органа, который займется расследованием коррупции и возвратом государству активов, предположительно, незаконно выведенных во время правления Виктора Орбана.

В Венгрии появится управление по возврату активов времен Виктора Орбана.
В Венгрии появится управление по возврату активов времен Виктора Орбана.

Новая структура получит название «Национальное управление по возврату и защите активов». Она будет заниматься наиболее крупными коррупционными делами, связанными с чиновниками и государственным имуществом, передает bloomberg.com

В отличие от антикоррупционных агентств в других странах Европы, пишет Bloomberg, венгерское управление объединит полномочия, обычно разделенные между прокурорами, полицией, финансовыми следователями и адвокатами по гражданским делам.

Ведомство сможет самостоятельно проводить расследования, предъявлять обвинения, обращаться в суд с требованием вернуть имущество государству, а также временно брать под контроль компании, если власти заподозрят, что они владеют активами, приобретенными незаконно.

Для создания нового органа правительству придется изменить более 100 действующих законов, отмечает издание.

Как пишет Bloomberg, предложение является одной из самых масштабных институциональных реформ с момента прихода Мадьяра к власти в апреле 2026 года. Оно является ключевым элементом его обещания привлечь к ответственности бывших чиновников и бизнесменов, близких к политической элите времен многолетнего премьерства Виктора Орбана.

Источник
bloomberg
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