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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июля 2026, 17:30
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СМИ: Венгрия дала добро на открытие шестого кластера в переговорах с Украиной

Венгрия согласилась, чтобы Евросоюз направил Украине и Молдове официальное письмо, которым инициируется процедура открытия шестого кластера переговоров о вступлении в ЕС, касающегося внешних отношений.

СМИ: Венгрия дала добро на открытие шестого кластера в переговорах с Украиной.
СМИ: Венгрия дала добро на открытие шестого кластера в переговорах с Украиной.

Это первый из пяти оставшихся кластеров переговоров, начало которых Венгрия заблокировала 23 июня. Тогда Будапешт не согласился на отправку в Киев и Кишинев официальных писем, инициирующих следующие этапы переговоров, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на rmf24.pl

Это решение означает частичное смягчение позиции Венгрии, но не конец проблем. Как сообщает RMF FM, Будапешт по-прежнему не соглашается на начало процедуры по остальным четырём кластерам.

Это также означает, что не будет выполнено требование президента Владимира Зеленского, который призвал открыть ещё в июле все пять кластеров переговоров. На данный момент официально открыт лишь один – "Основы", в частности верховенство права и основные права.

Шестой кластер переговоров охватывает общую внешнюю политику и политику безопасности, торговую политику, а также отношения с третьими странами.

Отправка письма еще не означает официального начала переговоров в этой сфере. Это лишь первый шаг в процедуре. Теперь Украина и Молдова изложат свои позиции, после чего Европейская комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые должны получить единодушную поддержку всех государств-членов.

Если последующие этапы процедуры пройдут согласно плану, официальное открытие шестого кластера переговоров должно состояться 14 июля во время заседания министров по делам Европы стран Европейского Союза.

Согласно информации RMF FM, в Брюсселе нет единого мнения относительно одновременного открытия всех остальных кластеров. Все больше стран выступают за постепенное проведение переговоров вместо их ускорения. К этой группе относится также Польша, которая выступает за открытие следующих переговорных кластеров поэтапно, а не всех одновременно.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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