Призыв Орбана к протесту против отстранения президента Венгрии не получил массовой поддержки.

Призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения.

Как отмечается, в четверг, 9 июля, около 1 000 протестующих заполнили небольшую площадь перед офисом действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока в Будапеште, передает eurointegration.com.ua

Сам Орбан не пришел на этот митинг.

Сам премьер Венгрии пошутил в Facebook по поводу количества протестующих.

"У дворца Шандора собралось ещё несколько туристов, так что начало может задержаться", – написал он.

После победы партии "Тиса" на парламентских выборах Петер Мадьяр призвал президента добровольно уйти в отставку, однако Тамаш Шуйок отклонил это требование.