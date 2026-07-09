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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Июля 2026, 22:42
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Призыв Орбана к протесту против отстранения президента Венгрии не получил массовой поддержки

Призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения.

Призыв Орбана к протесту против отстранения президента Венгрии не получил массовой поддержки.
Призыв Орбана к протесту против отстранения президента Венгрии не получил массовой поддержки.

Как отмечается, в четверг, 9 июля, около 1 000 протестующих заполнили небольшую площадь перед офисом действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока в Будапеште, передает eurointegration.com.ua

Сам Орбан не пришел на этот митинг.

Сам премьер Венгрии пошутил в Facebook по поводу количества протестующих.

"У дворца Шандора собралось ещё несколько туристов, так что начало может задержаться", – написал он.

После победы партии "Тиса" на парламентских выборах Петер Мадьяр призвал президента добровольно уйти в отставку, однако Тамаш Шуйок отклонил это требование.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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