9 Июля 2026, 22:42
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Призыв Орбана к протесту против отстранения президента Венгрии не получил массовой поддержки
Призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения.
Как отмечается, в четверг, 9 июля, около 1 000 протестующих заполнили небольшую площадь перед офисом действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока в Будапеште, передает eurointegration.com.ua
Сам Орбан не пришел на этот митинг.
Сам премьер Венгрии пошутил в Facebook по поводу количества протестующих.
"У дворца Шандора собралось ещё несколько туристов, так что начало может задержаться", – написал он.
После победы партии "Тиса" на парламентских выборах Петер Мадьяр призвал президента добровольно уйти в отставку, однако Тамаш Шуйок отклонил это требование.