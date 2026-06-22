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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июня 2026, 17:18
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Премьер-министр Венгрии инициировал процедуру отстранения президента

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении внести поправки в Конституцию для прекращения полномочий президента Тамаша Шуйока, который отказался добровольно уйти в отставку.

Премьер-министр Венгрии инициировал процедуру отстранения президента.
Премьер-министр Венгрии инициировал процедуру отстранения президента.

Об этом Мадьяр объявил во время своего выступления в парламенте, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на telex.hu

Премьер-министр Венгрии анонсировал внесение поправок в Основной закон о прекращении полномочий президента. После внесения изменений начнется конституционный процесс, к которому будет привлечено венгерское общество. Затем поправки вынесут на голосование на общенациональном референдуме. После утверждения обновленной конституции Национальное собрание изберет нового главу государства.

Стоит отметить, что после прихода к власти Мадьяр прилагает усилия, чтобы отстранить президента Шуйока с должности, обвиняя его в том, что он является "марионеткой" режима Виктора Орбана.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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