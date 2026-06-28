В Венесуэле спасли ребенка, пробывшего под завалами 70 часов.

Колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия мощного землетрясения в Венесуэле, спасли из-под завалов 11-летнего мальчика.

Ребёнок пробыл под обломками разрушенного здания около 70 часов, передает nv.ua

Об этом сообщает Министерство обороны Колумбии.

В Минобороны Колумбии сообщили, что операцию провели сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий и пожарной службы Боготы. В ведомстве отметили, что спасение мальчика дает надежду на обнаружение других людей, которые могут оставаться под завалами.

Поисково-спасательные работы в Венесуэле продолжаются после серии мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом в несколько минут.

По последним данным, число погибших превысило 1400 человек.

Вечером 24 июня Венесуэлу потрясли два землетрясения: первое — магнитудой 7,2, второе (произошедшее менее чем через минуту) — магнитудой 7,5. Многие венесуэльцы были дома, поскольку 24 июня страна отмечала государственный праздник — День армии.

Эпицентры толчков фиксировались на побережье Карибского бассейна, примерно в 170 километрах к западу от Каракаса. Геологическая служба США назвала эти землетрясения самыми мощными в Венесуэле с 1900 года, сейсмологи прогнозируют, что общее число жертв может вырасти до 10 тысяч человек.

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение в Венесуэле и заявила, что штат Ла-Гуайра стал «центром катастрофы».

Местные жители жалуются на ограниченное количество правительственных спасательных команд и отсутствие тяжелой техники для разбора завалов. Многие люди вышли на улицы и самостоятельно разбирают руины в поисках своих родных, пишет AP.

По данным ООН, землетрясение повредило почти 2 млн зданий, а прямые экономические убытки предварительно оцениваются в 6,7 млрд долларов.