30 Мая 2026, 18:00
Венесуэльский врач установил рекорд стояния в планке с 90 кг на спине

57-летний нейрохирург удерживал на спине, стоя в планке, 90 кг.

Фернандо Беллера (Венесуэла) прикрепил к спине тяжелый груз, чтобы побить свой собственный рекорд по продолжительности пребывания в положении планки животом вниз с грузом в 200 фунтов (около 90 кг), показав время 6 минут 52 секунды, сообщает Книга рекордов Гиннесса.

57-летний профессор нейрохирург сказал: «Хотя я уже трижды побил этот рекорд, есть две причины продолжать попытки: во-первых, потому что я верю, что жизнь — это эволюция, и этот вызов позволяет мне быть в хорошей физической форме, сосредоточенным и дисциплинированным. А еще я намерен привлечь внимание и повысить осведомленность о проблеме нейроразнообразия и аутизма».

Фернандо, специализирующийся на малоинвазивной хирургии позвоночника, дополнительного веса может удерживать позу планки в течение четырех часов, но он бросил себе вызов, тренируясь с грузом.

Рекордсмен сказал: «Удерживать такой вес — это непростая задача. Мы тренируемся с весом в 260 фунтов (около 118 кг), и мы знаем, что это может представлять опасность для здоровья, если вы к этому не готовы. Внутричерепное давление, внутрибрюшное давление и давление на суставы позвоночника могут опасно возрасти. Именно поэтому необходимо очень хорошо тренировать стабилизирующие мышцы позвоночника. Я думаю, что для любого испытания, но особенно для этого, крайне важны знание своего тела (биомеханические и физиологические концепции), психологический подход (медитация), диета и жизненная дисциплина».

Фернандо говорит, что часто рекомендует упражнение «планка» своим пациентам с заболеваниями позвоночника и тем, кто восстанавливается после операций.

Он пояснил: «Лучший совет для правильного выполнения планки на пресс (без отягощения) — держать спину в нейтральном положении и выполнять изометрическое сокращение мышц живота».

Фернандо надеется в будущем побить рекорд с более крупными весами.

