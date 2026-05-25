25 Мая 2026, 21:21
Вблизи Молдовы произошло землетрясение магнитудой 3,8
Подземные толчки магнитудой 3,8 зарегистрировали в 17:33 в сейсмической зоне Вранча. Очаг залегал на глубине 134 км.
Эпицентр находился вблизи нескольких городов: в 46 км от Фокшан, в 59 км от Бузэу, в 66 км от Сфынту-Георге, в 76 км от Брашова и в 91 км к северо-востоку от Плоешть, передает tv8.md
Специалисты румынского Национального института физики Земли классифицировали этот толчок как слабый.