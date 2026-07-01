В Венесуэле после землетрясения под завалами еще остались выжившие.

Спасатели, разбирающие завалы после землетрясений в Венесуэле, продолжают находить под ними живых людей.

Об этом каналу CBS News рассказали представители спасательных команд из США, работающих в районе Каракаса.

Уже шесть дней под завалами остается 44-летний Эрман Жиль Флорес. В момент землетрясения он был на подземной парковке 10-этажного здания, которое частично обрушилось. Флорес работал охранником, и спасатели полагают, что он остается внутри будки охраны, благодаря чему не получил смертельных травм. Им удалось установить с ним связь и передать воду.

Также спасателям удалось найти выжившего 18-дневного младенца, а в другом случае — достать из-под обломков женщину с девятимесячным ребенком, которые отделались «незначительными травмами». Венесуэльские власти говорили, что в общей сложности удалось спасти около 6 400 человек. По оценке NASA, в Венесуэле повреждено или разрушено 58,8 тыс. зданий.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Разрушения фиксировались в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где минимум 100 зданий были разрушены до основания. Штат передан под контроль военных. В общей сложности погибли более 1 700 человек. Пострадали свыше 5 тыс. жителей, десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести.