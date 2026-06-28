В Венесуэле после разрушительных землетрясений без вести пропали более 68 000 человек.

Шансы найти под завалами выживших уменьшаются с каждым днем. По предварительным оценкам Программы развития ООН, прямой физический ущерб от землетрясений оценивается в 6,7 млрд долларов.

Число пропавших без вести в результате разрушительных землетрясений в Венсуэле выросло до 68 000. Количество официальных погибших возросло до 1 430. Еще 3 238 человек получили ранения, передает euronews.com

Произошедшие в среду одно за другим мощные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 вызвали масштабные разрушения в стране. Особенно пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра на севере страны.

На помощь местным спасателям прилетели команды экстренного реагирования со всего мира. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что на данный момент помощь уже оказали 24 страны, направив 521 тонну гуманитарных грузов, 86 кинологических расчетов и более 2 741 специалиста по поиску, спасению и оказанию поддержки.

Многие местные жители тоже не остаются в стороне и своими силами разбирают завалы в попытке найти родных и близких.

Видеозаписи, распространяющиеся в социальных сетях, показывают, как спасатели вытаскивают людей, в том числе младенцев, из-под обломков обрушившихся зданий, а также домашних животных.

Считается, что первые 72 часа после бедствия - это критичное время для спасения людей, после которого шансы найти под завалами живых людей резко падают. И этот период уже истек.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в воскресенье, что провела телефонный разговор с Родригес после землетрясений.

"Я выразила полную солидарность ЕС с народом Венесуэлы и самые глубокие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких", – написала она в посте в X.

"ЕС уже мобилизовал 5 млн евро в виде экстренной помощи пострадавшим сообществам", – добавила она.

Согласно предварительной оценке Программы развития ООН, прямой физический ущерб от землетрясений составляет 6,7 млрд долларов.