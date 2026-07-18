Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 5000.

В результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли более 5000 человек, еще почти 11,8 тысячи получили травмы, более 17,9 тысячи лишились крова, сообщили власти.

Число погибших при двух землетрясениях, произошедших в Венесуэле вечером 24 июня, составило 5069 человек. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале. Кроме того, на данный момент известно о 16 740 раненых и 17 907 оставшихся без крова, передает dw.com

Из поста Родригеса также следует, что в ходе поисково-спасательных операций удалось обнаружить 6462 человека, медпомощь оказали почти 37 тысячам пострадавших. При землетрясении полностью разрушены 190 зданий, 856 объектов получили серьезные повреждения.

"Сейсмический дуплет

Сначала в стране произошло землетрясение магнитудой 7,2, а спустя менее минуты - еще одно, магнитудой 7,5. Это явление называют "сейсмическим дуплетом". Эпицентр первого землетрясения, случившегося 24 июня около 18:00 по местному времени, находился в 28 километрах к западу от города Морон, расположенного на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах от Каракаса. Глубина очага составила 13 км. Эпицентр последующего землетрясения находился в 16 км от Морона, его очаг - на глубине 10 км.

По словам Родригеса, бо́льшая часть погибших приходится на прибрежный регион страны. А люди, оставшиеся в результате землетрясения без крова, сейчас вынуждены жить в переполненных лагерях, во многих из которых отсутствуют водоснабжение и необходимые санитарные условия, отмечает агентство AFP.

Для ликвидации последствий землетрясений власти Венесуэлы воспользовались средствами в размере 346 миллионов долларов из своих ресурсов в Международном валютном фонде (МВФ), сообщила в пятницу Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы.

В начале июля в Венесуэле объявляли семидневный траур

1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений. Действовать он начал в тот же день в 18:00 по местному времени. На тот момент официально подтвержденное число погибших при землетрясении составляло около 2300 человек.

"Душа Венесуэлы разрывается от горя из-за человеческих жертв разрушительных землетрясений. Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, и молимся за раненых, пропавших без вести и пострадавшие общины", - написала Родригес на своей странице в соцсети X.