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meduza.io logomeduza
2 Июля 2026, 21:09
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В Венесуэле 2-летнего ребенка спасли из-под завалов через 6 дней после землетрясения

В Венесуэле после землетрясения спасли двухлетнего мальчика Клайбера Морана, который провел под завалами шесть дней. Его тетя Андреина Сармиенто рассказала, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Венесуэле 2-летнего ребенка спасли из-под завалов через 6 дней после землетрясения.
В Венесуэле 2-летнего ребенка спасли из-под завалов через 6 дней после землетрясения.

«У него лишь несколько царапин на руках и ногах, но не более того», — отметила она, цитирует meduza.io со ссылкой на bbc.com

Клайбера Морана нашли под завалами его дома в штате Ла-Гуайра на карибском побережье Венесуэлы. Ранее сообщалось, что этот район сильнее всего пострадал в результате землетрясения.

По словам Сармиенто, ребенка удалось спасти лишь со второй попытки. Изначально до него пытались добраться спасатели из Великобритании, но им не удалось этого сделать. Позже Клайбера извлекла из-под завалов команда из Иордании.

Сармиенто пообещала, что будет заботиться о племяннике «с материнской теплотой», пока не найдут ее старшую сестру. 23-летняя тетя мальчика по-прежнему надеется, что родители Клайбера все еще живы.

Вечером 24 июня в Венесуэле с разницей в 38 секунд произошли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. По официальным данным на 1 июля, число погибших достигло 2 295 человек. Десятки тысяч числятся пропавшими без вести.

Источник
meduza.io logomeduza
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