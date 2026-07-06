В Венесуэле 12-летняя девочка выжила под завалами дома, питаясь кетчупом и сыром.

Когда стены начали рушиться, Фабиана успела выбежать из комнаты, но оказалась зажатой под бетонными плитами. Потолок находился всего в нескольких сантиметрах от ее лица.

Первые часы она провела в полной тишине, а затем услышала голос медсестры, которая тоже оказалась под завалами. Позже женщину спасли, и именно она сообщила спасателям, что внутри еще жива девочка, сообщает BBC.

Несмотря на это, несколько поисковых групп не смогли обнаружить Фабиану. Под завалами она нашла свой телефон, но связи не было. Тогда школьница записала видео, надеясь, что однажды его увидят.

Чтобы не потерять сознание, Фабиана съела найденные среди обломков бутылку кетчупа и немного тертого сыра. Она также старалась сохранять спокойствие и постоянно молилась.

Перелом наступил, когда волонтер по имени Виктор вновь начал звать девочку. На этот раз она услышала его и ответила. После этого спасатели смогли определить ее местонахождение и начали вручную прокладывать тоннель.

Бланко отделалась переломом ноги, ушибами и ссадинами. По словам ее матери Карины, из почти 50 жителей дома живыми удалось спасти только трех человек.