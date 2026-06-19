В Великобритании воры вырвали банкомат из стены погрузчиком.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как банкомат просто выломали, погрузили в кузов пикапа и увезли в неизвестном направлении.

Всего налете на отделение банка Nationwide в Кембриджшире участвовали три автомобиля, сообщает focus.ua со ссылкой на telegraph.co.uk

На записях с камер видеонаблюдения видно, как банкомат вырывают из здания в три часа ночи, затем загружают в другой автомобиль и увозят.

Представитель полиции Кембриджшира призвал всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить об этом.

В полиции рассказали, что "в 3:17 утра в полицию поступил звонок из Nationwide Building Society на Хай-стрит с сообщением о том, что украденный телескопический погрузчик, а также два других транспортных средства, были использованы для демонтажа банкомата перед зданием".

Были украдены "десятки тысяч фунтов стерлингов", но точная сумма не называется.



