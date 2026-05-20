Правительство Британии призвало супермаркеты заморозить цены на основные продукты питания.

Несколько собеседников в отрасли рассказали, что правительство призвало супермаркеты добровольно заморозить цены на основные продукты в обмен на ослабление регуляторных требований, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на bbc.com

В среду госсекретарь казны Дэн Томлинсон подтвердил, что состоялись переговоры с представителями отрасли "по поводу мер, которые они могут принять, чтобы помочь людям справиться с расходами на проживание". Он отметил, что супермаркеты не будут вынуждены устанавливать ценовые ограничения, но могут сделать это добровольно.

Во вторник BBC стало известно, что Министерство финансов попросило розничных продавцов заморозить повышение цен на определенные товары в обмен на ослабление требований к упаковке и возможную отсрочку изменений в правила здоровой пищи.

Эти предложения, о которых впервые сообщила газета Financial Times, появились после того, как в прошлом месяце Шотландская национальная партия пообещала ввести подобную политику в Шотландии. Однако ограничение цен там не будет добровольным.

Томлинсон заявил в программе Today на BBC Radio 4, что правительство в Вестминстере не планирует вводить обязательное ограничение цен на продукты питания.

В ответ на вопрос о добровольном соглашении по ограничению цен Томлинсон отметил конфликт в Иране и беспокойство людей по поводу роста цен.

"Правительство правильно делает, что рассматривает все возможные варианты того, что мы можем сделать – как с помощью государственных рычагов, так и путем обсуждения с представителями отрасли мер, которые они могут принять, чтобы помочь людям справиться с расходами на проживание", – сказал он.

Недавно опубликованные данные по инфляции показывают, что годовой темп роста цен на продукты питания в апреле составил 3%, что превышало общий уровень инфляции в 2,8%. Некоторые отраслевые группы предупредили, что до конца года темп роста цен на продукты питания может достичь почти 10%.