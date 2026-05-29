Великобритания внедрит ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей.

Министры заключили контракт с ИТ-компанией Akhter Computers на разработку "алгоритма, способного точно определять возраст человека". Ранее предполагалось, что эта технология будет внедрена уже в этом году, передает eurointegration.com.ua

Они пообещали, что технология пройдет "тщательное" тестирование, прежде чем ее начнут использовать.

Министр по вопросам пограничной безопасности Алекс Норрис заявил, что эта технология обеспечит "выявление, задержание и немедленную высылку тех, кто злоупотребляет системой, а также оказание поддержки и защиты тем, кто этого заслуживает".

Предыдущее правительство консерваторов ввело планы по оценке возраста с помощью анализа костей и зубов просителей убежища.

Как известно, детям-просителям убежища без сопровождения чаще предоставляют защиту, что побуждает некоторых взрослых выдавать себя за детей.