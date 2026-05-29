theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 22:33
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Великобритания внедрит ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей

Министерство внутренних дел Великобритании начнет использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.

Великобритания внедрит ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей.
Великобритания внедрит ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей.

Министры заключили контракт с ИТ-компанией Akhter Computers на разработку "алгоритма, способного точно определять возраст человека". Ранее предполагалось, что эта технология будет внедрена уже в этом году, передает eurointegration.com.ua

Они пообещали, что технология пройдет "тщательное" тестирование, прежде чем ее начнут использовать.

Министр по вопросам пограничной безопасности Алекс Норрис заявил, что эта технология обеспечит "выявление, задержание и немедленную высылку тех, кто злоупотребляет системой, а также оказание поддержки и защиты тем, кто этого заслуживает".

Предыдущее правительство консерваторов ввело планы по оценке возраста с помощью анализа костей и зубов просителей убежища.

Как известно, детям-просителям убежища без сопровождения чаще предоставляют защиту, что побуждает некоторых взрослых выдавать себя за детей.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте