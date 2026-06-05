Полиция призывает не выкладывать фото в период отпуска в соцсетях: это привлекает воров

Начальник отдела коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко-Купец уточнила, что в зону риска входят отдельно стоящие дома или дома на окраинах населённых пунктов, а также квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, пишет ipn.md

По данным полиции, кражи чаще всего совершаются лицами, которые знают распорядок дня хозяев, либо замечают их отсутствие дома в течение нескольких дней. Воры пользуются невнимательностью владельцев и отсутствием мер безопасности, чтобы проникнуть в жилище.

ГИП отмечает, что основными целями преступников являются деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, ноутбуки и другие ценности, которые можно быстро перевезти и обменять на наличные. В некоторых случаях кражи совершаются организованными группами, в том числе рецидивистами.

Полиция предупреждает, что среди наиболее распространённых ошибок, совершаемых перед отпуском, — незапертые окна и двери, оставленные на виду ценные вещи и отсутствие человека, родственника или соседа, который мог бы периодически проверять дом. Также переполненные почтовые ящики и отсутствие освещения выдают отсутствие хозяев.

Данные Генерального инспектората полиции показывают снижение числа краж в летний период 2025 года по сравнению с 2024 годом. Если в июне-августе 2024 года было зафиксировано 323 кражи, то за тот же период прошлого года их число сократилось до 208 случаев, большинство из которых — в домах.