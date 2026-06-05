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ipn
5 Июня 2026, 09:28
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Полиция призывает не выкладывать фото в период отпуска в соцсетях: это привлекает воров

Фотографии, размещённые в соцсетях во время отпуска, являются идеальным сигналом для преступников. Если владельцы жилья, уехавшие на отдых, не установили систему сигнализации или видеонаблюдения, их дом становится лёгкой целью.

Полиция призывает не выкладывать фото из отпуска в соцсетях: это привлекает воров.
Полиция призывает не выкладывать фото из отпуска в соцсетях: это привлекает воров.

Начальник отдела коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко-Купец уточнила, что в зону риска входят отдельно стоящие дома или дома на окраинах населённых пунктов, а также квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, пишет ipn.md

По данным полиции, кражи чаще всего совершаются лицами, которые знают распорядок дня хозяев, либо замечают их отсутствие дома в течение нескольких дней. Воры пользуются невнимательностью владельцев и отсутствием мер безопасности, чтобы проникнуть в жилище.

ГИП отмечает, что основными целями преступников являются деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, ноутбуки и другие ценности, которые можно быстро перевезти и обменять на наличные. В некоторых случаях кражи совершаются организованными группами, в том числе рецидивистами.

Полиция предупреждает, что среди наиболее распространённых ошибок, совершаемых перед отпуском, — незапертые окна и двери, оставленные на виду ценные вещи и отсутствие человека, родственника или соседа, который мог бы периодически проверять дом. Также переполненные почтовые ящики и отсутствие освещения выдают отсутствие хозяев.

Данные Генерального инспектората полиции показывают снижение числа краж в летний период 2025 года по сравнению с 2024 годом. Если в июне-августе 2024 года было зафиксировано 323 кражи, то за тот же период прошлого года их число сократилось до 208 случаев, большинство из которых — в домах.

Источник
ipn
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