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19 Июня 2026, 23:52
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В Великобритании столкнулись два поезда, есть тяжелораненые

В Великобритании, в районе Бедфорда, столкнулись два пассажирских поезда.

В Великобритании столкнулись два поезда, есть тяжелораненые.
В Великобритании столкнулись два поезда, есть тяжелораненые.

В результате аварии часть пассажиров получили серьезные травмы, передает telegraph.co.uk

Инцидент произошел 19 июня вечером, около 17:15 по местному времени. По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего следовавший за ним состав врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов.

По информации газеты, среди пассажиров есть раненые — некоторые из них лежат на полу вагонов с видимыми следами крови, их состояние оценивается как тяжелое. При этом точное количество пострадавших не уточняется.

На месте работают пять санитарных вертолетов, более 30 машин экстренных служб и полицейский вертолет.

Источник
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