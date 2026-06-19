В Великобритании столкнулись два поезда, есть тяжелораненые.

В Великобритании, в районе Бедфорда, столкнулись два пассажирских поезда.

В результате аварии часть пассажиров получили серьезные травмы, передает telegraph.co.uk

Инцидент произошел 19 июня вечером, около 17:15 по местному времени. По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего следовавший за ним состав врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов.

По информации газеты, среди пассажиров есть раненые — некоторые из них лежат на полу вагонов с видимыми следами крови, их состояние оценивается как тяжелое. При этом точное количество пострадавших не уточняется.

На месте работают пять санитарных вертолетов, более 30 машин экстренных служб и полицейский вертолет.