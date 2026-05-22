bloomberg
22 Мая 2026, 23:38
Bloomberg: Британия отменила крупнейшее воздушное шоу из-за ситуации с Ираном

Крупнейшее в Великобритании военно-воздушное шоу, которое должно было состояться летом, отменили из-за конфликта между США и Ираном.

В статье уточняется, что речь идет о Королевском международном авиасалоне на базе Фэрфорд. Авиабаза Фэрфорд — это военный объект Великобритании и США, расположенный в 2 км южнее одноименного города, передает bloomberg.com

По информации журналистов, американские самолеты использовали эту авиабазу для выполнения задач, связанных с кризисом на Ближнем Востоке.

«Решение [об отмене авиасалона] было принято после «обстоятельных обсуждений» с Военно-воздушными силами США и Королевскими военно-воздушными силами Великобритании по поводу неопределенности с доступом на базу в Фэрфорде», — утверждается в материале.

Источник
bloomberg
