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meduza.io logomeduza
19 Июня 2026, 08:44
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В Великобритании погиб 1200-летний «дуб Робин Гуда»

В Шервудском лесу в английском графстве Ноттингемшир погиб знаменитый дуб Major Oak («Мэйджор‑Оук», Большой дуб), связанный с легендой о Робин Гуде. Возраст дерева оценивали примерно в 1200 лет.

В Великобритании погиб 1200-летний «дуб Робин Гуда».
В Великобритании погиб 1200-летний «дуб Робин Гуда».

На одном их самых древних и больших деревьев в Великобритании этой весной не появилось листьев. Управляющая лесом природоохранная организация Королевское общество защиты птиц (Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) сообщило, что дуб погиб, пишет meduza.io

В RSPB считают, что к гибели дерева привело множество факторов, включая изменение климата, а также «вмешательство из благих намерений и слишком много человеческой активности».

Дуб останется в Шервудском лесу «как памятник людям и дикой природе.» По всему миру высажены его саженцы.

Дерево стало всемирно известным после книги майора Хеймана Рука, которая вышла в 1790 году. Согласно легенде, разбойник Робин Гуд прятался в дупле этого дуба.

В 2023 году на севере Англии спилили другое древнее дерево, которое связывали с легендой о Робин Гуде. Это был белый клен в графстве Нортумберленд.

Источник
meduza.io logomeduza
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