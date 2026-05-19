Соперник Стармера уже готовит программу на первые 100 дней на посту премьера.

Об этом изданию Politico сообщили три человека, работавшие с мэром Большого Манчестера, передает eurointegration.com.ua

По словам двоих из них, план находится на начальной стадии разработки, но, вероятно, будет включать реформы устаревшей системы социального обеспечения Англии

Один из этих собеседников добавил, что продолжаются дискуссии о включении в план мер по решению проблемы роста счетов за энергоносители для домохозяйств.

Этот план свидетельствует о серьезности, с которой соратники Бернема, ранее занимавшего пост министра во времена Тони Блэра, относятся к перспективе того, что он станет седьмым премьер-министром с 2016 года.

Союзники Бернема сейчас одновременно работают над кампанией на довыборах, чтобы победить партию Найджела Фараджа Reform UK, и над национальным планом управления страной с Даунинг-стрит.

Четвертый человек, работавший с Бернемом, сказал, что они "достаточно обеспокоены" тем, что до сих пор было сделано слишком мало работы над политикой на правительственном уровне, хотя они отметили, что время еще есть. "Если вы не сделаете это правильно, то в результате Найджел Фарадж станет премьер-министром", – добавили они.

Во вторник Лейбористская партия официально выдвинула Бернема кандидатом на июньские довыборы в парламент в округе Мейкерфилд на северо-западе Англии. Если он победит Reform UK и станет депутатом, Бернем получит право побороться с Киром Стармером за лидерство в Лейбористской партии и имеет все шансы победить и стать новым премьер-министром Великобритании.