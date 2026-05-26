theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
26 Мая 2026, 18:03
2 710
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Начались работы по защите векового дуба в пригороде Кодру

Министерство окружающей среды сообщило о начале работ по защите векового дуба в пригороде Кодру — дерева, являющегося частью нашего природного наследия.

Начались работы по защите векового дуба в пригороде Кодру.
Начались работы по защите векового дуба в пригороде Кодру.

По данным Министерства окружающей среды, старый железный забор, который располагался слишком близко и сдавливал ствол дерева, был демонтирован, передает noi.md

Вместо него на расстоянии около 2 метров было установлено новое деревянное ограждение, что позволило расширить охранную зону. 

Работы начались после того, как мэрия города Кодру, входящего в состав муниципия Кишинев, получила соответствующее разрешение от Агентства окружающей среды. 

«Именно Ботанический сад выполнит все работы, а мэрия Кодру их профинансирует. Что касается их стоимости, то точной цифры у нас пока нет. Ботанический сад предоставит ценовое предложение, мы его оплатим, после чего будут проведены необходимые процедуры по уходу», — уточнила вице-мэр Кодру Вероника Плэчинтэ. 

Министерство окружающей среды ранее отметило для нашей редакции, что данный дуб включен в Приложение № 3 к Закону № 1538/1998 о фонде государственных охраняемых природных территорий и имеет статус памятника природы ботанической категории.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте