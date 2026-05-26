Начались работы по защите векового дуба в пригороде Кодру.

По данным Министерства окружающей среды, старый железный забор, который располагался слишком близко и сдавливал ствол дерева, был демонтирован, передает noi.md

Вместо него на расстоянии около 2 метров было установлено новое деревянное ограждение, что позволило расширить охранную зону.

Работы начались после того, как мэрия города Кодру, входящего в состав муниципия Кишинев, получила соответствующее разрешение от Агентства окружающей среды.

«Именно Ботанический сад выполнит все работы, а мэрия Кодру их профинансирует. Что касается их стоимости, то точной цифры у нас пока нет. Ботанический сад предоставит ценовое предложение, мы его оплатим, после чего будут проведены необходимые процедуры по уходу», — уточнила вице-мэр Кодру Вероника Плэчинтэ.

Министерство окружающей среды ранее отметило для нашей редакции, что данный дуб включен в Приложение № 3 к Закону № 1538/1998 о фонде государственных охраняемых природных территорий и имеет статус памятника природы ботанической категории.