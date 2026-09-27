В Великобритании объявили крупное ЧП у базы ВВС США.

В Великобритании задержали нескольких мужчин и эвакуировали жилые дома в окрестностях Велфорда после того, как вблизи американской авиабазы в графстве Глостершир было объявлено о серьезном инциденте.

Несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи американской авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир, сообщила полиция, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на news.sky.com

Специализированная военная группа по разминированию находится на месте происшествия в Велфорде, где проводит осмотр ряда транспортных средств. Вооруженные полицейские охраняют границу вблизи деревни, расположенной всего в нескольких километрах от военной базы США.

В этом районе было замечено значительное количество служб экстренной помощи, в частности группу реагирования на опасные ситуации.

По данным полиции Глостершира, жителей Велфорда эвакуируют в ближайший развлекательный центр.

"В настоящее время в районе Велфорда проводится эвакуация ряда домов после объявления чрезвычайной ситуации. Это произошло после задержания нескольких мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах", – сообщили в полиции.

Там заверили, что "инцидент находится под контролем" правоохранительных органов.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и реализуем наши отлаженные планы", – добавили в полиции.