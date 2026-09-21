Санду попросила граждан набраться терпения: Будет нелегко, но мы переживем и эту зиму.

Президент Майя Санду призвала граждан проявить терпение и стойкость, поскольку предстоящая зима не будет легкой.

Об этом она заявила после заседания Национального совета безопасности, созванного на фоне энергетического кризиса, сообщает ziua.md

Глава государства признала, что предстоящий период будет сложным, но выразила уверенность, что Молдова сможет пережить и эту зиму.

«Я знаю, что просила вас о терпении и стойкости и прошлой зимой, и позапрошлой. Но я также знаю, что вместе мы преодолели и более серьезные трудности, потому что нам небезразлична наша страна. Я не буду говорить вам, что будет легко, но уверена, что мы переживем и эту зиму и продолжим поддерживать семьи, особенно наиболее уязвимые», — заявила глава государства.

По словам Майи Санду, правительство должно обеспечить необходимые ресурсы для того, чтобы механизм компенсаций работал на протяжении всего холодного сезона.

«Компенсации будут учитывать динамику тарифов и степень уязвимости каждого домохозяйства», — уточнила она.

Президент также сообщила, что власти предоставят информацию о мерах, которые граждане могут предпринимать для экономии энергии, а также о том, как действовать в случае временных отключений электричества, газа или отопления.

На том же заседании члены Национального совета безопасности приняли решение о введении нового режима чрезвычайного положения в энергетике.