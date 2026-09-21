Санду: В Молдове планируют ввести режим ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах

Энергетическую безопасность Республики Молдова обсудили на заседании Национального совета безопасности.

Об этом на пресс-конференции заявила президент Республики Молдова Майя Санду.

«Мы согласовали с парламентом, правительством и ответственными учреждениями необходимость введения чрезвычайного положения в гидрологической и энергетической сферах.

Правительство должно иметь возможность оперативно действовать в самых непредвиденных ситуациях.

Были подготовлены сценарии, чтобы каждое учреждение знало, что ему необходимо делать», - заключила она.