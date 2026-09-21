21 Сентября 2026, 17:16
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В Молдове планируют ввести режим ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах.
Санду: В Молдове планируют ввести режим ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах
Энергетическую безопасность Республики Молдова обсудили на заседании Национального совета безопасности.
Об этом на пресс-конференции заявила президент Республики Молдова Майя Санду.
«Мы согласовали с парламентом, правительством и ответственными учреждениями необходимость введения чрезвычайного положения в гидрологической и энергетической сферах.
Правительство должно иметь возможность оперативно действовать в самых непредвиденных ситуациях.
Были подготовлены сценарии, чтобы каждое учреждение знало, что ему необходимо делать», - заключила она.