Тофан: Правительство будет готово обеспечить экономику и граждан водой, светом и теплом.

Премьер-министр Василий Товфан сообщил о решении обратиться в парламент с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетической и гидрологической сферах.

Об этом он написал после сегодняшнего заседания Национального совета безопасности, которое прошло под председательством президента Майи Санду.

«Молдова зависит от импорта природного газа и нефтепродуктов, а значительная часть электроэнергии также поступает из-за рубежа», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется международной обстановкой, ростом цен на энергоносители из-за конфликтов на Ближнем Востоке и уязвимостью маршрутов поставок. Кроме того, уровень воды в Днестре достиг тревожного показателя.

«Мы не можем позволить себе ждать возникновения кризиса, чтобы начать искать решения», — заявил Тофан.

Премьер сообщил, что правительство намерено обратиться в парламент с просьбой об установлении чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах. По его словам, это необходимо для того, чтобы государство имело законные механизмы для оперативного реагирования в случае ухудшения ситуации.

«Это даст правительству необходимые инструменты для вмешательства при первой необходимости и только там, где это действительно нужно», — отметил Тофан.

«Правительство будет готово обеспечить экономику и граждан водой, электроэнергией и теплом, а уязвимые домохозяйства — необходимой помощью», - заверил премьер.